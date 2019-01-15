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Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi takip edecek

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisini mercek altına alacak - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: "Hukuk devleti gerekli olanı yapmak zorundadır"

15 Ocak 2019 Salı 22:07
Almanya'da istihbarat servisi AfD'yi takip edecek

BERLİN (AA) - Almanya'da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (iç istihbarat servisi) aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) mercek altına alacak.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatından yapılan açıklamada, AfD'nin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı siyaset yaptığı yönünde emarelerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada özellikle parti yöneticileri ve üyelerinin söylemlerinin insan onuruyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Bu emarelerin, muhbir yerleştirmek gibi istihbarat araçlarını kullanarak sistematik bir izlenme için yeteri kadar yoğun olmadığı ifade edilen açıklamada, bundan dolayı partinin bütününün takip edilmesinin bir "inceleme vakası" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "inceleme vakası" olarak iç istihbarat servisinin, sistematik olarak AfD'nin kamuya açık faaliyetlerini değerlendireceği ve açık kaynaklardan bilgi toplayacağı kaydedildi.

- Gençlik teşkilatında "aşırılık eğilimleri"

Partinin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" (JA) ve "Der Flügel" adlı partinin sağ kanadında "aşırılık eğilimleri" olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu iki oluşumun, istihbarat servisi tarafından "şüpheli vaka" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

"Şüpheli vakalarda" daha yakından takibin mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "JA" ve "Der Flügel" oluşumlarının, sınırlı ölçüde istihbarat araçlarıyla takip edilebileceği, bu oluşumlarda faaliyet gösteren kişilerin verilerinin toplanıp kaydedilebileceği belirtildi.

- AfD hukuki yollara başvuracak

AfD Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland, Berlin'de yaptığı açıklamada, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının kararının dayanağı olmadığını ileri sürerek, bu karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise istihbarat servisinin kararını savunarak, "Hukuk devleti gerekli olanı yapmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Seehofer, AfD'nin "inceleme vakası" olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunun altını çizerek, istihbarat servisinin aldığı kararın siyasi olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, eyaletlerden iletilen raporlar ışığında AfD'yi mercek altına alma kararını verdi.

AfD'nin tüm istihbarat araçlarıyla izlenip izlenmeyeceğine bundan sonraki partinin söylemleri ve eylemlerine göre karar verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:07
  1. AfD
  2. Almanya
  3. Anayasayı Koruma Teşkilatı
  4. takip

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