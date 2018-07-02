Almanya'da istifa depremi!
Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa etti.02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:31
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in görevinden istifa edeceği bildirildi. İstifa haberi, Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Münih kentindeki parti yönetim kurulu toplantısından geldi
Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisi, Pazar akşamı son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştı. Seehofer, Başbakan Angela Merkel'le mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşıyordu.
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