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Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı kökenli

Almanya Federal İş Ajansı, Almanya’da işsiz sayısının 2,3 milyona gerilediğini ve işsizlerin yarısının yabancı kökenli kişilerden oluştuğunu açıkladı.

31 Mart 2019 Pazar 14:42
Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı kökenli

Almanya Federal İş Ajansı, Almanya’da işsiz sayısının 2,3 milyona gerilediğini ve işsizlerin yarısının yabancı kökenli kişilerden oluştuğunu açıkladı.


Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, 1999 yılından bu yana en düşük işsizlik oranının yakalandığını belirterek, konjonktürel dalgalanmalara rağmen işsizlik oranının düşmeye devam edeceğini açıkladı.


Almanya’da yapılan bir araştırmada ortaya çıkan raporda, ülkedeki işsizlerin yarısına yakınının yabancı kökenli olmasının nedeninin iş piyasasında yabancılara karşı oluşan ayrımcılık olduğu belirtildi. Federal Çalışma Ajansı ise son yıllarda Almanya’nın aldığı yabancı göçün ülkedeki işsizlik oranının yüksek olmasında etkili olduğunu ifade etti. 2013 yılında ülkedeki işsizler arasında yabancı kökenlilerin oranı yüzde 36 iken, 2019 yılı işsizlik rakamlarında yabancı kökenli işsizlerin oranı yüzde 46 olarak belirlendi. Federal Çalışma Ajansı Almanya’da çalışan kişi sayısının 44 milyon 820 bin oluğunu ve 797 bin iş sahasında kalifiye eleman arandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:42
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