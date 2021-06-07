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Avrupa Almanya’da İsrail karşıtlığına ağır ceza: Vatandaşlık verilmeyecek!
Avrupa

Almanya’da İsrail karşıtlığına ağır ceza: Vatandaşlık verilmeyecek!

Almanya’da İsrail’in saldırılarını protesto eden ve İsrail karşıtı söylemlerde bulunan Müslümanlara vatandaşlık engeli getiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:44:00 -
Almanya’da İsrail karşıtlığına ağır ceza: Vatandaşlık verilmeyecek!

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Middelberg, ülkede Yahudi düşmanlığı yapanların Alman vatandaşı yapılmamasını talep etti.

Middelberg, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaşlığa alınmamasının açıkça belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlık Yasası’nda bu yönde değişiklik yapılmasını isteyen Middelberg, "Kamuoyunda Yahudilere karşı kışkırtmalarda bulunan, İsrail devletini sorgulayan veya İsrail bayrağını yakan kişiler Alman vatandaşı olmamalı." ifadesini kullandı.

Middelberg, yasada ayrıca, Alman vatandaşlığına geçenlerin kabul etmesi gereken "sadakat beyanında", Yahudi düşmanlığı eylemlerin Anayasa'daki insan onurunun güvenceye alınmasıyla bağdaşmadığına dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

 

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Yorumlar

Esra Yildiz Agar

Aldınız mı dersinizi simdi.Keşke bütün ülkeler Almanya gibi davransa  
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hulya

haydi bakalım
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