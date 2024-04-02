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Avrupa Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar
Avrupa

Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-04-02 09:41:00 -
Almanya’da işler çığırından çıktı! O yasa yürürlüğe girdi, parti yaptılar

Almanya’da 1 Nisan itibariyle esrar kullanılmasına izin veren yeni yasa yürürlüğe girdi, başkent Berlin’de ‘esrar şenliği’ düzenlendi.

Gece yarısından itibaren Federal Meclis’in bitişiğindeki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan 1500’e yakın kişi içinde esrar olan sigaralarını içerek hep birlikte dans edip yasağın kaldırılmasını kutladı.

Berlin Polisi, esrar şenliği sırasında taşkınlık ve sorun yaşanmadığını açıkladı.

Yeni yasaya göre Almanya’da 18 yaşın altındakilere esrar tüketimi yasağı devam ederken, 18 yaşın üzerindekiler yanlarında 25 grama, evlerinde de 50 grama kadar esrar bulundurabilecek. Aynı zamanda 18 yaşın üzerindekiler bahçelerinde veya balkonlarında en fazla 3 adet kenevir bitkisi yetiştirebilecekler. Ayrıca 500 üyeyi geçmemek koşuluyla dernekler, cemiyetler ve kulüpler ortak kenevir üreterek üyelerine paylaştırabilecek.

 

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