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Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş iftarı

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün: - "Terörün dini, terörün inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Hangi motivasyonla yapılırsa yapılsın bu bir terördür, yapanlar katildir ve asla savunulamaz"- "Bir siyasetçi çıkıyor ve diyor ki ilkokullarda başörtüsü yasaklansın. Bir diğeri diyor ki çocuklara oruç yasaklansın. Soruyorlar bu siyasetçilere, okulda başörtüsü veya oruç ile ilgili kaç tane sorun yaşanmış diye. Cevap, bilmiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu hareketler sadece ve sadece ayırımcılığı körükler, ırkçılığı güçlendirir ve Müslümanların dışlanmasına zemin hazırlar"

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:52
Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş iftarı

KÖLN (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, "Terörün dini, terörün inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Hangi motivasyonla yapılsa yapılsın bu bir terördür, yapanlar katildir ve asla savunulamaz." dedi.

Ergün, Almanya'nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda yaptığı konuşmada, Avrupa'da son dönemlerde yaşanan güncel konulara yönelik değerlendirmede bulundu.

Ergün, ırkçı ve radikal söylemlerin dini terminoloji üzerinde yansımaları olduğunu belirterek, "Halbuki dinler barışların temsilcisidir, halbuki din insanlara ortak yaşam biçimi sağlayacak en önemli yasalardır." dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ibadet edenlere ve mabetlere yönelik terör saldırılarını kınayan Ergün, "Terörün dini, terörün inanışı, rengi ve ırkı olmaz. Terör bir katletme olayıdır, terör bir bitirme olayıdır. Terör insan canına kastedilen bir olaydır. Hangi motivasyonla yapılırsa yapılsın bu bir terördür, yapanlar katildir ve asla savunulamaz." ifadesini kullandı.

Ergün, İslam ve Müslümanlara yönelik baskıcı tutumların kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları vurguladı:

"Özellikle son haftalarda ramazan ayında yoğunlaşan birtakım yasaklama taleplerini kaygıyla izliyoruz. Bir siyasetçi çıkıyor ve diyor ki ilkokullarda başörtüsü yasaklansın. Bir diğeri diyor ki çocuklara oruç yasaklansın. Soruyorlar bu siyasetçilere, okulda başörtüsü veya oruç ile ilgili kaç tane sorun yaşanmış diye. Cevap, bilmiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu hareketler sadece ve sadece ayırımcılığı körükler, ırkçılığı güçlendirir ve Müslümanların dışlanmasına zemin hazırlar."

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Almanya'daki Türk toplumunun artık buranın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti, burada yaşayan Türkler için eğitim ve anadil Türkçe derslerinin önemine dikkati çekti.

Erciyes, "Çeşitli tehditlerle karşı karşıyayız. Bunların başında ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı yer alıyor. Sri Lanka, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları toplumu bölmeyi amaçlıyor. Türkiye ve Almanya'nın bu saldırılar karşısında dik duruşunu taktirle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

İftara, Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri ile Almanlar da katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 23:52
  1. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG)

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