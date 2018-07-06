Almanya'da İslam düşmanı ruh hastasından alçak saldırı

Almanya'nın Mönchengladbach kentinde doktor İsmail Altınay'ın muayenehanesine giren bıçaklı bir saldırganın, ırkçı sözler sarf ederek sıra bekleyen bir hastayı bıçakla yaraladığı bildirildi.

Olay bu sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Altınay’ın muayenehanesine gelen 61 yaşındaki bir Alman, “Burası İslamcı muayenehane mi?” diye bağırarak hemşirelerin üzerine yürüdü. 1 kişinin yaralandığı olayda saldırgan, muayenehanede bulunan 2’si Türk biri Filistinli hastalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

BURASI 'İSLAMCI MUAYENEHANE Mİ?' DİYE SORMUŞ

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı İsmail Altınay ise şunları söyledi:

“61 yaşındaki hasta muayenehaneye gelmiş ve geldikten sonra ilk önce resepsiyona girmiş. Bizim Türk hemşireyi görünce, ‘Burası İslamcı muayenehane mi?’ diye sormuş. Hemşire ‘Ne dediniz, nasıl, buyurun’ diye iki kere sormuş. Daha sonra bıçağını çıkarmış ve masaya 4-5 kere vurmuş. Yanındaki Alman hasta, ‘Bıçağı cebinize sokun demiş’. Bu sırada muayenehanede bulunan ikisi Türk biri Filistinli hasta da olaya müdahale etmiş. Bu müdahaleden dolayı bir kişi yaralandı, 6-7 yerinde bıçak izleri vardı. İlk tedavisini muayenehanede yaptık. Müdahaleden sonra polislere haber verildi. Polisler ilk ifadesini aldıkları saldırganı sorgulamak için cezaevine götürdü.”

'MEDYA İSLAMOFOBİYİ ÖN PLANA ÇIKARDIKÇA SALDIRILAR KAÇIRILMAZ'

“Saldırgan bana 4 hafta önce gelmişti. Başka bir doktorun hastası. Doktor izinde olduğu için onların hastalarına da bakıyoruz. Ben doktoruyla konuştum ruhsal hastalığı olduğu belirtisi varmış ve tedavi gördüğünü de söylediler. Benim muayenehaneye önceden gelmiş ve her milletten insan olduğunu görmüş. Medya İslamofobiyi ön plana çıkardığı sürece bu tür saldırılar kaçınılmaz.”