Almanya’da İslam dersine büyük ilgi

Münübe Yılmaz

Almanya’da 2014-2018 yılları arasında yapılan bir araştırma, İslamiyet’le alakalı derslere olan ilginin her geçen gün arttığını ortaya koydu.

415 bin öğrenci katıldı

Duisburg-Essen Üniversitesi Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan’ın araştırmasında, okullarda sunulan İslam din dersinin çoğu veli, öğrenci ve öğretmen tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dersin henüz sunulmadığı okullardan da çok sayıda öğrencinin İslam din dersi görmek istediği, özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki okullarda derse talebin yüksek olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sene Kuzey Ren-Vestfalya’daki 234 okulda 415 bin öğrencinin İslam din dersine katıldığı kaydedildi.