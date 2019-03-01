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Almanya'da iş gücü açığında “baby boomers” etkisi

Almanya’da, ekonomideki büyüme ve "baby boomers" kuşağının emekli olmaya başlaması nedeniyle gelecek 12 yılda “iş gücü açığı” yükselmeye devam edecek- Avrupa’nın en büyük ekonomisinde iş gücü açığı 2025’de 2,9 milyona ve 2031’de 3,6 milyona yükselecek

01 Mart 2019 Cuma 15:10
Almanya'da iş gücü açığında “baby boomers” etkisi

BERLİN (AA) – Ekonomideki büyüme ve “baby boomers” kuşağının emekli olmaya başlamasıyla Almanya’da iş gücü açığı 2025’de 2,9 milyona ve 2031’de 3,6 milyona yükselecek.

Bavyera İş Dünyası Derneği (VBW) tarafından Prognos AG şirketine yaptırılan bir araştırmaya göre, Almanya’da gelecek 12 yılda Alman toplumunun yaşlanması nedeniyle “iş gücü açığı” yükselmeye devam edecek.

Araştırmaya göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde iş gücü açığı 2025’de 2,9 milyona yükselecek. Bu rakam 2031’de 3,6 milyona yükselecek. Bunun sebebi ekonomide yüzde 1,6 ortalama yıllık bir büyüme ve "baby boomers” olarak adlandırılan kuşağın emekli olmaya başlaması.

Ülkenin iş gücünde, teknolojideki gelişimin de önemli bir etkisi olacak. Algoritmalar veya robotlar insanların yerini alacak fakat bu iş gücü açığını kapatmada yeterli olmayacak. Bilişim, iletişim, otomotiv, sağlık ve sosyal bakım sektörlerinde iş gücü açığı gittikçe artacak. Perakende sektöründe ise müşterilerin online siparişleri artıracağından dolayı daha az kişiye ihtiyaç duyulacak.

Araştırmada, Alman ekonomisinin 2025’e kadar yıllık ortalama yüzde 1,6 büyüyeceği öngörülüyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 1960 yılı başlarına kadar olan sürede doğanlara “baby boomers” kuşağı olarak görülüyor. Bu süre genellikle 1945 ve 1965 yılları arası olarak kabul ediliyor. Bugün, bu kuşağın en genci 55 yaşında, yaşlısı ise 75’e yaklaşmış durumda.

Öte yandan, Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne göre (IAB) Almanya’da iş gücü açığı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23’ten fazla artarak 1 milyon 458 bine yükselmişti.

Bertelsmann Vakfı’nın "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre ise Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor. Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 bininin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekecek.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti. Ülkede toplam istihdam da geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakamına ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:10
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