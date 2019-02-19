0553 313 94 23

Almanya’da iş gücü açığı 1,5 milyon kişiye yükseldi

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, ülkede iş gücü açığı geçen yılın son çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre 275 bin artarak yaklaşık 1,5 milyona yükseldi

19 Şubat 2019 Salı 15:15
Almanya’da iş gücü açığı 1,5 milyon kişiye yükseldi

BERLİN (AA) – Alman ekonomisindeki büyüme ve nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede iş gücü açığı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 275 bin artarak yaklaşık 1,5 milyona yükseldi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, Almanya’da iş gücü açığı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 23’ten fazla artarak 1 milyon 458 bine yükseldi. Ülkedeki iş gücü açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise 221 bin arttı. Geçen yılın sonunda söz konusu açık, 1 milyon 183 bin olarak açıklanmıştı.

İşgücü Piyasası Uzmanı Alexander Kubis, Alman ekonosinin tüm sektörlerinde iş gücü açığında önemli bir artış görüldüğüne belirterek, “İşçiye olan olan talep önemli ölçüde arttı.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, geçen hafta yayınlanan Bertelsmann Vakfı’nın "Göç ve Dijitalleşme” konulu araştırmasına göre, Almanya iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırmaya göre, 260 binlik açığın, 114 bininin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından ve 146 binin de AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekecek.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti. Ülkede toplam istihdam da geçen yıl 44,8 milyon kişiye yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:15
  1. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB
  2. Almanya
  3. işgücü açığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna bildirdi
    1. CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna..
    2. "KPSS'ye girin sizi memur yapalım"..
    3. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    4. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    5. Trump-Kim zirvesine doğru
    6. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    7. Leylekler festivalle karşılanacak
    8. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    9. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    10. Sinop’taki ev yangını
    11. Lice Belediyesi yol temizleme..
    12. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    13. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    14. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    15. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    16. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    17. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    18. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    19. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    20. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    21. Su isteme bahanesiyle girdiği evde..
    22. Türkiye'de gündemi olan Peak Games'in..
    23. Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi..
    24. TBMM Genel Kurulu toplandı
    25. Çin'de faciaya ramak kaldı! Köprü..
    26. "Nesnelerin internetini kullanmayan..
    27. Piazza’da lezzet şöleni devam ediyor
    28. Maç günü araçlardan hırsızlık..
    29. GTO Yönetimi meslek komite..
    30. Ofspor’da aday krizi
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü