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Almanya'da iş dünyası güveni haziranda geriledi

Ülkede sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 97,4 puana gerileyerek Kasım 2014’ten beri en düşük değere indi

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
Almanya'da iş dünyası güveni haziranda geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, haziranda küresel ticaret ihtilaflarının, Brexit’in Alman firmalarının ihracatını etkilemesinden dolayı 97,9’dan 97,4’e gerileyerek Kasım 2014’ten beri en düşük değere indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, mayısta 97,9 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 97,4 puana indiği bildirildi. Endeksin 97,2'lik beklentinin üstünde gelmesi ve Kasım 2014’ten beri en düşük değere inmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 95,2 puandan 94,2'ye gerilediği kaydedildi. Beklenti 94,5 puan seviyesindeydi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin gelecek aylar için giderek karamsar olduklarını belirterek “Bununla birlikte, onların mevcut iş durumuyla ilgili değerlendirmeleri biraz iyileşti. Alman ekonomisi durgunluğa doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ifo, bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceğini öngörüyor.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:08
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