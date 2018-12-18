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Almanya'da iş dünyası güveni aralıkta azaldı

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay 101 puana indi

18 Aralık 2018 Salı 13:13
Almanya'da iş dünyası güveni aralıkta azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, aralıkta 101 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, kasımda 102 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 101 puana indiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 98,7 puandan 97,3 puana gerilediği kaydedildi.

Alman şirketlerin ekonomiye dair endişelerinin arttığı ve mevcut durumlarından daha az memnun oldukları belirtilen açıklamada, "İmalata yönelik iş ortamı endeksi, belirgin bir şekilde düştü. Bu gelişmeler doğrultusunda üreticiler, üretim planlarında azalmaya gitti. Şirketlerin mevcut iş durumlarına ilişkin değerlendirmelerinde biraz bozulma görüldü ancak yine de yüksek seviyede kalıyor." denildi.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:13
  1. Almanya
  2. İfo
  3. iş dünyası güven endeksi

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