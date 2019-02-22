Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın en düşüğünde

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 98,5 puana gerileyerek, Aralık 2014’ten beri en düşük seviyesine indi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, ocakta 99,3 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 98,5 puana indiği bildirildi.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 94,3 puandan 93,8 puana gerilediği kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketleri arasında altı aylık görünüme ilişkin karamsarlığın arttığını belirterek “Bu anket sonuçları ve diğer göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2'lik ekonomik büyümeye işaret ediyor. Almanya ekonomisi zayıf kalmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Sanayi şirketlerinin mevcut ekonomik durum ilişkin değerlendirmelerini belirgin bir şekilde aşağıya doğru revize ettiğinini ifade eden Fuest, iş görünümüyle ilgili olarak karamsarlığın arttığını kaydetti.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesi, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor.