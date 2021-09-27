Almanya’da ırkçılık tırmanıyor: Okul açıp eğitim bile yapıyorlarmış!

Almanya’da Querdenker ve Reichsbürger adlı ırkçı gruplar, Rosenheim kenti ve çevresinde kendi okullarını kurmuş. Okul için Rusça isimle vakıf da kuran ırkçılar, çiftlikte 50 çocuğa sözde eğitim vermeye başlamış. İhbar üzerine çiftliğe baskın düzenleyen polis, okulun ne kadar süredir açık olduğunu henüz tespit edemediklerini açıkladı.

Veliler araştırılıyor

Okulda sözde eğitim veren öğretmenin koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan biri olduğu ve rapor aldığı tespit edildi. Yetkililer şimdi 50 öğrencinin ailesinin de ırkçı görüşe sahip olup olmadığını araştırıyor. Okul için velilerden belli bir aidat alındığı, ebeveynlere sözleşme imzalatıldığı bilgisi de paylaşıldı.