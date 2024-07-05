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Avrupa Almanya’da ırkçılık skandalı! Ölümle tehdit edilen meclis üyesi seçimlerden çekildi
Avrupa

Almanya’da ırkçılık skandalı! Ölümle tehdit edilen meclis üyesi seçimlerden çekildi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 02:51:00 -
Almanya’da ırkçılık skandalı! Ölümle tehdit edilen meclis üyesi seçimlerden çekildi

Afrika kökenli ilk Almanya Federal Meclis Üyesi Karamba Diaby, gelecek sene ülkede düzenlenecek federal seçimlere, "Ailemle vakit geçireceğim" diyerek katılmayacağını açıkladı. Diaby, 7 Haziran'da kendisi ve ekibinin ırkçı ifadeler ve ölüm tehditleri içeren e-mailler aldığını duyurmuştu.

Almanya'nın ilk siyahi Federal Meclis Üyesi, Senegal doğumlu Karamba Diaby, bir sonraki federal seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diaby, "Uzun süre düşünüp taşındıktan sonra, ailemle de mutabık kalarak, Federal Meclis için yeniden aday olmama kararı aldım. Yeniden seçilmekten feragat etmemin hiçbir siyasi gerekçesi yoktur. Tam aksine, geriye dönüp baktığımda federal siyasette geçirdiğim 11 zenginleştirici ve başarılı yılı görüyorum. Elbette SPD'de aktif olmaya devam ediyorum ve şehrimize bağlıyım. Aynı zamanda aileme daha fazla zaman ayırmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

IRKÇILARDAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Diaby, 7 Haziran'da yaptığı paylaşımda, kendisi ve ekibinin ırkçı ifadeler ve ölüm tehditleri içeren e-mailler aldığını belirtmişti. Mailler hakkında, "Gözümü korkutmalarına izin vermeyeceğim" diyen Diaby, "Son haftalarda, siyasetle uğraşanlar, gönüllüler ve yetki sahiplerinin etrafındaki hava daha da sertleşti. Pek çok vakada fiziksel şiddet meydana geldi. Benim için nefret ve ajitasyon seviyesi yeni bir düzeye ulaştı. Şimdiye kadar her gün haberlerde ve yorumlarda, aynı zamanda Alman Federal Meclisi'nde de karşılaştım. Halka açık genel kurul tartışmalarından birine bakmak bile bunun için yeterli. Bana yönelik bu son tehditle birlikte yeni bir kırmızı çizgi aşılmış oldu. İş arkadaşlarım da tehdit ve şantaja maruz kalıyor" demişti.

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