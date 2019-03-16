Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı gösteri düzenlendi.

Berlin'in en merkezi yeri Kudamm'daki gösteride Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

''Irkçılığa ve faşizme karşı omuz omuza'' temasıyla bir araya gelen göstericiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayan ve üzerlerinde ''İslamofobi değil İslam nefreti'', ''Uyruğumuz İnsan'', ''Müslümanlara karşı nefrete hayır'' yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteriye, İslam Federasyonu, Berlin Türk Toplumu temsilcileri ve Yeşiller Partisi Federal Meclis Üyesi Canan Bayram da katıldı.

Bu arada, Almanya'nın çeşitli kentlerinde ''Uluslararası Irkçılık ile Mücadele Günü'' dolayısıyla 21 Mart'ta protesto ve yürüyüşler yapılacağı belirtildi.



