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Almanya'da ırkçılık büyüyor! Türk aileye alçak saldırı

Almanya'da geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ile başlayan ırkçılık tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bonn kentinde, tramvayla seyahat eden 45 yaşındaki Meral Başar, ırkçı bir Alman'ın sözlü saldırısına uğradı.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:56
Almanya'da ırkçılık büyüyor! Türk aileye alçak saldırı

Almanya'nın Bonn kentinde tramvayla yolculuk eden 45 yaşındaki Meral Başar ile 7 yaşındaki oğlu, tramvaydaki bir kişinin ırkçı sözlerine ve ölüm tehdidine maruz kaldı. 

Bonn'da dün öğleden sonra diş doktoruna gitmek için oğluyla Königswinter'den 66 numaralı tramvaya binen Başar, yolculuğu sırasında uğradığı ırkçı saldırıyı, AA muhabirine anlattı. 

Başar, "Tramvaya bindim 5 dakika geçti, oturduğum koltuğun arkasındaki cama biri vurmaya başladı. Başımı çevirip baktığımda Alman bir adam bana hitaben, 'Siz mülteciler buralara gelip, buraları mahvettiniz', 'Bize burada nefes aldırmıyorsunuz' gibi ırkçı sözler sarf etmeye ve bağırarak hakaret etmeye başladı." dedi.

Başar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Daha sonra ırkçı hakaretlerini daha ileriye taşıyan bu kişi, koltuk demirlerini tekmelemeye başladı. Ben ise 'mülteci olmadığımı yıllardır bu ülkede yaşadığımı ve kalp hastası olduğumu gösteren kimlik kartını çıkararak bana sebepsiz yere bağıramayacağını' söyledim. Bunun üzerine daha fazla sinirlenen adam 'Hepinizi öldüreceğim', 'Sizi yok edeceğim', 'Gidin memleketinizde yaşayın' diye tehdit edip küfürler yağdırmaya başladı. Oğlum çok korktu ve ağlamaya başladı. Yan koltuktaki yaşlı bir Alman olaya müdahil olarak ırkçı kişiyi susması için uyararak bir kadına bu şekilde davranamayacağını söyledi. Bu sefer, saldırgan elleriyle gözlerini göstererek, 80 küsür yaşında olan ve beni korumaya çalışan yaşlı Almanı da tehdit etti. İyiki o adam vardı yoksa fiziksel saldırıya da uğrayabilirdik."

Telefonla polisi aradığı sırada durakta inen ırkçı saldırganın fotoğrafını çekerek polise verdiğini ifade eden Başar, polislerin olayı ciddiye alarak kendileriyle yakından ilgilendiğini ve birkaç kez gelerek ifadelerini alıp bu kişiyi aramaya başladığını söyledi.

POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR

Olayı araştıran Bonn polisi ise yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin yakalanması için vatandaşlardan yardım istedi. 

Eşofmanlı, yeşil çizgili beyaz tişörtlü, spor ayakkabı giyen, sırt çantası olan bu kişiyi tanıyan ya da olayı görenlerin, 0228/150 numaralı polis telefonunu aramaları istendi.

MESUT ÖZİL MESELESİ

Başkan Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası ırkçı tepkilere maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gelen tepkiler sonrası milli takımı bırakmıştı. Mesut Özil meselesinden  sonra Almanya'da yapılan anketler, ülkede bir ırkçılık olduğunu doğruladı. Ankete katılan kişilerin çoğunluğu "Almanya'da ırkçılık fazlasıyla var" düşüncesini bildirmişti.

TÜRK TAKSİCİYE SALDIRI

Almanya'nın Köln kentinde taksicilik yapan Celal Kaya, taksisine binen üç Alman tarafından dövülüp "'Pis yabancı', 'Hamam böcekleri', 'Almanya'yı terk edin, anavatanınıza defolun' " gibi sözlere maruz kalmıştı. Kaya, saldırıların ardından üç gün işgöremez raporu almıştı.

TÜRK DOKTORA SALDIRI

Almanya'nın Mönchengladbach kentinde doktor İsmail Altınay'ın muayenehanesine giren bıçaklı bir saldırganın, ırkçı sözler sarf ederek sıra bekleyen bir hastayı bıçakla yaralamıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 22:56
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