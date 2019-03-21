0553 313 94 23

Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri

Berlin'in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturdu.

21 Mart 2019 Perşembe 16:55
Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturuldu.

"Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü" kapsamında "12’ye 5 var. Interkreuzhain ırkçılığa karşı" sloganıyla düzenlenen gösteride, çoğu çocuk yüzlerce kişi Kreuzberg semtindeki Adalbert Caddesi'nde toplandı.

Burada el ele tutuşarak ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturan göstericiler, üzerinde farklı dillerde "Irkçılığa hayır" pankartı taşırken, "Biz renkliyiz ve çoğuz" sloganı attı.

Gösteriye katılan Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da ırkçı saldırıların arttığını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bunu görmesi ve dikkate alması gerektiğini söyledi.

Irkçılık konusunda duyarlı olup hep birlikte mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Demir, "Irkçılığın bir sorun olduğunun bir kere kabul edilmesi özellikle göçmenler, Müslümanlar ve Yahudilere karşı yapılan saldırıların daha sert bir şekilde kınanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, ırkçılığın üzerine gidilmesini, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün cinayetlerinin aydınlatılmasını ve olası devlet bağlantılarının ortaya çıkartılmasını talep etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:55
  1. 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü
  2. Almanya
  3. Berlin
  4. insan zinciri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatsa’da Orman Haftası kutlama etkinlikleri
    1. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
    2. VakıfBank'tan Bursa ve Balıkesir'e 8..
    3. PKK’nın suikastçisi tutuklandı
    4. YPG/PKK, ÖSO mevzilerine saldırdı
    5. MHP Lideri Bahçeli'den önemli..
    6. 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    7. OBM’den ücretsiz fidan dağıtımı
    8. Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
    9. Karşınızda, Siyonist şerefsizliği!..
    10. Ali Şafak Öztürk'ten yabancı oyuncu..
    11. Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri
    12. Beşiktaşlılar Derneği özel öğrencileri..
    13. OGM 180. Yıl Yürüyüşü Bozdoğan’da..
    14. Elazığ’da Adalet Ormanı oluşturuldu
    15. Resim öğretmeninden ‘Anadolu’dan..
    16. Ankara'da otomobil şebekesine operasyon!
    17. Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul..
    18. Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı
    19. OSB’de 2019 İstihdam Seferberliği..
    20. Osmancalı’nın deresi temizlendi
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!