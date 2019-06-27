0553 313 94 23

Almanya’da ırkçıların sayısında artış var

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yıllık açıkladığı raporunda Almanya’da aşırı ırkçıların sayısının bir önceki yıla oranla artış kaydederek 24 bin 100 olduğu belirlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:28
Almanya’da ırkçıların sayısında artış var

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yıllık açıkladığı raporunda Almanya’da aşırı ırkçıların sayısının bir önceki yıla oranla artış kaydederek 24 bin 100 olduğu belirlendi.


Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasa Koruma Başkanı Thomas Haldenwang, Anayasa Koruma Raporu’nu açıkladı. Almanya’da aşırı ırkçı yanlılarının sayısının bir önceki yıla oranla artış kaydederek 24 bin 100 olduğu belirlendi. Raporda 12 bin 700 ırkçının şiddet eğilimli olduğu ve 9 bininin sol görüşlü kişiler olduğu aktarıldı. Siyasi motifli suçlar 20 bin 431 olarak açıklanırken, şiddet içeren suç ve propaganda yayınlarında artış kaydedildi. Yahudilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 4.6 oranında artış gözlenirken vaka sayısının 12 bin 582’ye ulaşması Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından, "Çok, çok, çok ciddi bir durum" şeklinde yorumlandı.


Ülkede yaşanan 6 ölümlü saldırının arkasında aşırı ırkçıların olduğu da raporda yer aldı. Yine kendilerini İmparator Vatandaşları olarak tanıtan aşırı sağcı grubun üye sayısının da yüzde 13 artarak 19 bina çıktığı ifade edildi. Dijital platformlarda işlenen suçlarda da artışın kaydedildiği raporda, güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda birçok saldırıyı önlediklerine yer verildi. Bakan Seehofer, "Aşırı sağla yeterince mücadele edemedik" dedi.


İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcı oluşumlara geçmiş yıllarda yeterince mücadele edilmediğini kabul ederek, "Aşırı sağcı şiddete karşı mücadelede daha alınması gereken önlemler var. Yapılması gerekenlerin tamamı yapılmıştır diyemem. Emniyet birimlerinin potansiyel tehlike içeren bu kişileri takip etmesi güç. 12 bin şiddet eğilimli kişiyi, tamamen kontrol altında tutmak neredeyse imkansız" diye konuştu.


Aşırı sağcı şiddet olaylarıyla daha etkin mücadele edileceğini vurgulayan Seehofer, polislerin daha donanımlı hale getirileceğini ve sakıncalı yapılanmaların tespit edilerek yasaklanmaları yönünde çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    1. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    2. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    3. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    4. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    5. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    6. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Saman indirirken römorktan düştü
    9. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    10. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    11. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    12. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    13. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    14. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    15. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    16. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    17. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    18. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    21. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    22. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    23. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    24. Yetimler yararına kermes
    25. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    26. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    27. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    28. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    29. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    30. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!