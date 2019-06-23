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Almanya’da ırkçı terör korkutuyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Demokrasimiz terör tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 17:19
Almanya’da ırkçı terör korkutuyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Demokrasimiz terör tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.


Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve cinayetin ırkçılıkla bağlantılı olması Alman siyasileri harekete geçirdi. Demokrasiyi koruma çağrısında bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Demokrasi terör tehlikesi ile karşı karşıya” dedi. Tehdit alan politikacılara destek olmaları için çağrıda bulunan Steinmeier, "Walter Lübcke’yi koruyamadığımız için utanç duyuyorum. Demokrasinin temsilcileri tehdit edildiyse, demokrasimiz tehlikededir" dedi.


Dün Dortmund’da Protestan Kilise Konferansı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirterek, devlet kurumlarına olan güvenin zedelenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Merkel, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü kurbanlarının yakınlarına Neonazi terör hücresinin suçlarının tamamen aydınlatılacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, “Hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Aksi taktirde inandırıcılığımızı tamamen yitirdiğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız. Federal hükümet bu konuyu son derece ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.


Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas de Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen politikacılar siyasi görüşleri nedeniyle aşırı sağcı teröristlerin kurbanı oluyor" sözleriyle endişelerini dile getirmişti. Maas, Almanya’da 12 binden fazla şiddet eğilimli aşırı sağcının bulunduğunu, bunlardan 450’si hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen hala saklanmayı başarabildiklerini ifade etmişti.


Almanya Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran’da evinin bahçesinde başından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E.’nin aşırı sağcı terör örgütü NSU ile bağlantısı olduğu tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:19
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