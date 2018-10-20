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Almanya'da ırkçı sergi: Türkler ayağa kaldı

Almanya'nın Duisburg kentinde açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler içeren sözde resim sergisi, Türk vatandaşları tarafından protesto edildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:19
Almanya'da ırkçı sergi: Türkler ayağa kaldı

Almanya'nın Duisburg kentinde açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren sözde resim sergisi, Türk vatandaşları tarafından protesto edildi.

Mesut Özil'i de çizmişti

Kendisini muz spreycisi olarak tanımlayan sözde grafitti sanatçısı Thomas Baumgaertel, Mesut Özil'i de çirkin sergide resmederek Türk düşmanlığını açık etti.

100 bine yakın Türk vatandaşının yaşadığı Duisburg kentinde açılan sergiye her kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, henüz geri adım atılmadı.

Wuppertal kentinden bir grup Türk vatandaşı sergi alanının önüne gelerek sloganlar ve bayraklar eşliğinde sözde sergiyi protesto etti.

Langenfeld Kuntsverein sanat galerisinde resim sergisi açan ve çizdiği resimlerde muz figürü kullanmasıyla tanınan Thomas Baumgärtel, son sergisinde ağırlıklı olarak tanınmış politikacılara yer veriyor.

Sergisinde Almanya başbakanı Angela Merkel, eski başbakanlardan Gerhard Scröder'i de sergide konu edindi.

Thomas Baumgärtel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan çizimleriyle Türklerin tepkisine neden oldu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:19
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