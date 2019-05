Almanya’da ilk iftar

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde bin 200 kişi ilk iftarını yaptı.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerin başında gelen Almanya’da toplu iftar veren camilere ramazanın ilk gününde ilgi yoğun oldu. Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde verilen iftara yaklaşık bin 200 kişi katıldı. DİTİB İftar Komisyonu Görevlisi Osman Dikeç, yaptığı açıklamada geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda her gün binin üzerinde kişiye iftar verileceğini söyledi. Dikeç, "Dünyanın her yerinden ve her dinden insanın katıldığı yoğun coşkulu, güzel bir program oluyor. İftara bir saat kala misafirlerimiz gelmeye başlıyor.“ şeklinde konuştu. Dikeç, “Peygamber Efendimiz, ’Kim bir oruçluya iftar ettirirse sevabından hiçbir şey eksik kalmadan aynı sevabı iftar ettiren de onun sevabından kazanır’ diyor. Bu iftarların verilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de ilk iftarda misafirlere çorba ikram etti. Mültecilerin yoğun olarak katıldığı iftar yemeğinin menüsünde şehriye çorbası, orman kebabı, pilav ve baklava tatlısı vardı.