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Avrupa Almanya'da iklim ve çevre politikası protesto edildi
Avrupa

Almanya'da iklim ve çevre politikası protesto edildi

Çevreciler, Almanya'nın başkenti Berlin’de Alman hükümetinin iklim ve çevre politikasını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 01:06:00 -
Almanya'da iklim ve çevre politikası protesto edildi

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" isimli çevreci oluşumunun Almanya’daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı binasına giden yolları araç trafiğine kapattı.

Göstericiler üzerinde "İklime öncelik", "Dünyamızı koruyun", "Tek gezegen, tek şans" ve "İklimin korunması şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıdı.

Bazı göstericilerin ellerini yapışkanla yere yapıştırarak, protestoya katılması dikkati çekti.

Polisin işgal eylemini sonlandırma çağrılarına karşın bir grup gösterici oturma eylemini sürdürdü. Polis, oturma eylemini sürdüren göstericileri kimlik tespitinde bulunmak üzere geçici olarak gözaltına aldı.



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