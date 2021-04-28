Almanya’da iki kez aşı olanlara bazı eyaletlerde kolaylıklar başladı

Almanya’nın Bavyera eyaleti ile birlikte Berlin, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinde her iki aşısı da tamamlanan kişilere bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin ise aynı uygulamaya 1 mayıs cumartesi günü geçeceği bildirildi.

Bavyera Başbakanı Markus Söder, bakanları ile yaptığı toplantı sonrasında “İki kere aşı olanlar neredeyse sıfır rizikoya sahip oluyor. Bu yüzden de kısıtlanan bazı haklarını geri almayı hak ediyor.” dedi. Bu arada Söder, mayıs ayı sonunda aşı önceliği sıralamasının kaldırılmasını istedi ve eyalet olarak haziran ayında okul çocuklarını ve gençleri aşılamayı planladıklarını söyledi.

Yeni uygulamaya göre bu eyaletlerde aşılarını tamamlayanlar ve alışveriş için dükkânlara veya kuaföre giderken test yaptırmak mecburiyetinde olmayacaklar.

Aşı önceliği Haziran ayında kalkabilir

Birçok eyalette aşı kampanyasında öncelik sıralamasında birinci ve ikinci grupta olanlara aşı yapıldığına işaret eden Merkel, üçüncü gruptakilere de ilk aşının mayıs ayında uygulanmasının beklenildiğini kaydetti.

Merkel, “Böylelikle, ne kadar aşı dozu geleceğine bağlı olarak en geç haziran ayında aşı önceliği sıralamasını kaldırılabiliriz. Bu, herkesin hemen aşı olabileceği anlamına gelmiyor, ancak o zamandan itibaren aşı randevusu almaya çalışabilirler.” şeklinde konuştu.

Rus Sputnik V aşısı

Toplantıda, Rusya’nın Sputnik V aşısının tedarik edilmesi konusunun da ele alındığını aktaran Merkel, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bu aşıya onay verdikten sora, Sputnik V aşısı satın almak mantıklı olacağını da söyledi. Merkel, “Belgeler henüz tamamlanmadı. Belgeler henüz onay için yeterli değil.” dedi.