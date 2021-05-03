Almanya'da iki acılı annenin ağlatan buluşması

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş ve 2012'de Neukölln ilçesinde faili meçhul bir cinayete oğlu Burak Bektaş'ı kurban veren Melek Bektaş'ın buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Maide Töremiş, "Melek hanımın gözyaşını dökebileceği bir mezarı var. Benim kızımdan ne bir haber var ne de gözyaşı dökebileceğim mezarı var" dedi.

Anne Melek Bektaş da yıllardır oğlunun katillerinin yakalanmasını beklediğini belirtti.