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Almanya’da iç istihbarat UETD’yi takip etmiş

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans Georg Maassen, başkent Berlin’de yıllık istihbarat raporunu açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:28
Almanya’da iç istihbarat UETD’yi takip etmiş

Alman istihbaratı, raporun yabancı istihbarat teşkilatları bölümünde Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) da yer verdi. BfV Başkanı Maassen, MİT’i terörle mücadelede partner olarak nitelendirdi ancak Almanya’da muhalifler hakkında istihbarat toplamasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Maassen ayrıca, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’ni (UETD) milliyetçi bir grup olarak tanımladı ve Almanya’nın özgürlükçü, demokratik düzeniyle uyuşmadığını söyledi.

Maassen, “Peki UETD’yi gözlemliyor musunuz?” sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.

Öte yandan rapora göre; Almanya’da 12 bin 700 şiddet yanlısı var. Aşırı sağcıların sayısı ise 23 binden 24 bine ulaştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:28
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