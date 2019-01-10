Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5 promil alkollü çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da hızlı tren (ICE) kullanan bir makinistin 2,5 promil alkollü çıktığı ve ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada, dün akşam 933 numaralı Hamburg-Leipzig seferini gerçekleştiren ICE trenini kullanan makinistin, yolcu alması gereken Wittenberg durağında durmadığı, bunun üzerine polise haber verildiği ve Bitterfeld durağında durdurularak alkol muayenesi yapıldığı ifade edildi. 2,5 promil alkollü çıkan makinistin ifadesinin alındığı, ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Başka bir makinistle yoluna devam eden trenin 65 dakika geciktiği kaydedildi.

Açıklamada, yolculardan özür dilendi.

Almanya'da daha önce yaşanan 4 ayrı olayda da makinistlerin 2 ila 3 promil alkollü oldukları tespit edilmiş ve bazıları hakim karşısına çıkarılmıştı.



