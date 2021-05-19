Almanya’da Hizbullah'a para aktardığı iddia edilen üç dernek yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Lübnan Hizbullahı için yardım topladıkları gerekçesi ile, Almanya sınırları içinde üç derneğin faaliyetlerine yasak getirdi. Federal İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak çarşamba sabahı Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde çok sayıda noktaya baskınlar düzenlenerek arama yapıldığını ve bazı belge ve malzemelere el konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Horst Seehofer'in, "Terörü destekleyen Almanya'da güvende olamaz. Bu destekçiler hangi kılığa bürünmüş olursa olsun, bizim ülkemizde bir geri çekilme alanı bulamayacaklar" ifadesine yer verildi: