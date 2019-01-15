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Almanya'da havalimanı güvenlikçilerinden uyarı grevi

Yaklaşık bin uçuşun iptal edildiği havalimanlarında grevden 220 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

15 Ocak 2019 Salı 15:27
Almanya'da havalimanı güvenlikçilerinden uyarı grevi

BERLİN (AA) - Almanya'da, Frankfurt, Hamburg, Münih, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarında güvenlik personelinin grevi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde güvenlik personelinin ücretlerinde yapılacak artış konusunda ilerleme sağlanamayınca sendika, çalışanlara bugün için uyarı grevi yapma çağrısına bulundu.

Sendikanın çağrısına uyan havalimanındaki güvenlik personeli, 8 havalimanında gece yarısından itibaren iş bırakma eylemine başladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin açıklamasına göre, havalimanında bugün yapılacak bin 200 uçuşun yarsından fazlası iptal edildi. Hamburg'da ise 357 uçuşun 202'si yapılamadı. Bild gazetesinin haberinde, söz konusu 8 havalimanında öğlene kadar yaklaşık bin uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Almanya Hava Meydanları Birliğinden (ADV) yapılan açıklamada, bugün akşama kadar sürecek uyarı grevinden 220 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

Grev yapılan havalimanlarına uçuş düzenleyemeyen başka havalimanlarının da iş bırakma eyleminden etkileneceği ve uçuşların iptal edildiği vurgulandı.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevler sırasında da birçok uçuş iptal edilmiş ve çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.

Grevlerle işverenlere baskıyı artırmak isteyen sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli için saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:27
  1. Almanya
  2. grev
  3. güvenlik personeli
  4. Havalimanı

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