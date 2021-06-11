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Avrupa Almanya’da gurbetçiler pasaport kaosu yaşıyor: İzinleri tehlikede!
Avrupa

Almanya’da gurbetçiler pasaport kaosu yaşıyor: İzinleri tehlikede!

Almanya’da birçok ülke vatandaşı, oturum uzatma konusunda pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yabancılar daireleri, randevuları aylar sonrasına veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:25:00 -
Almanya’da gurbetçiler pasaport kaosu yaşıyor: İzinleri tehlikede!

Almanya’da başta birçok ülke vatandaşı, oturum uzatma konusunda pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yabancılar daireleri, randevuları aylar sonrasına veriyor. 

Almanya’da başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, birçok ülke vatandaşı oturum uzatma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Almanya’nın bir çok kentinde binlerce kişi pasaportunu aldıktan sonra oturma müsadesini pasaporta geçirme konusunda mağdur durumda. Yabancılar daireleri çok geç tarihlere randevular veriyor. İşsizlik parası veya Hartz IV sosyal yardımlar için gerekli olan oturum izni ile alakalı büyük mağduriyetler yaşanıyor.

Randevular aylar sonrasına veriliyor

Bu durum Duisburg ve Gelsenkirchen başta olmak üzere bir çok şehirde mevcut. Bu sorunun en büyük nedeninin ise Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının 2011 yılında 10 senelik verilmesi olarak kaydediliyor. Bu pasaportların tamamının süresi bu yıl sona erdi. Buna göre örnek olarak sadece Duisburg şehrinde, bu pasaportlar nedeniyle belediyeye bin randevu talebi geldiği belirtiliyor. Hâli hazırda pandemi nedeniyle zaten kısıtlı olan randevular, ek olan gelen bu talepler nedeniyle aylar sonrasına kadar verilebiliyor.

“Vatandaş haklı, 6 ay beklemek zor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Duisburg Uyum Meclisi Başkanı Erkan Üstünay, bazı vatandaşların 6 aydan beri beklediğini belirtirken, “Ocak ayında randevu talep eden bir kişiye Hazıran ayına randevu verilebiliyor ve bu, izin sezonuna yetişmiyor. Belediyedeki yetkiililerle görüştük. Bu insanların mağduriyetini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama vatandaş haklı. Tabii pandemi dönemi vesaire fakat bir oturum müsadesi alması en fazla 3 hafta – 5 hafta sürsün. Ama 6 ay beklemek zor.” ifadelerini kullandı.

Duisburg’da konsolosluk hizmeti başlatıldı

Öte yandan yaşanan mağduriyet nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu, vatandaşların pasaport yenileme işlemlerine kolaylık sağlayabilmek ve yoğunluğun önüne geçilebilmesi amacıyla, Duisburg’da konsolosluk hizmeti başlattı. Buna göre Duisburg Belediyesi’ne ait olan Uluslararası Kültür Merkezi binasında, pasaport işlemleriyle hizmet veriliyor.

 

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