Almanya'da görülmemiş protesto! Programı bastılar

EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğinin açıklanmasına rağmen Alman taraftarlar federasyona olan tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Almanya'da yayın yapan ve seyircilerin de stüdyoda yer aldığı bir spor programında "futbol mafyası federasyon" sloganları eşliğinde sahneye sahte paralar atıldı ve 'rüşvete karşıyız' pankartı açıldı.

Türkiye ile olan adaylık sürecinde de Alman taraftarlar Bundesliga maçlarında çeşitli pankartlar ve protestolarla federasyona ağır eleştiriler yöneltmişti.

Almanya Futbol Federasyonu, yapılan bu harekete nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu.