Almanya'da görülmemiş protesto! Programı bastılar
Almanya’da bir spor programında, seyirciler futbol federasyonunu pankart açarak ve para atarak protesto etti.01 Ekim 2018 Pazartesi 17:53
EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğinin açıklanmasına rağmen Alman taraftarlar federasyona olan tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Almanya'da yayın yapan ve seyircilerin de stüdyoda yer aldığı bir spor programında "futbol mafyası federasyon" sloganları eşliğinde sahneye sahte paralar atıldı ve 'rüşvete karşıyız' pankartı açıldı.
Türkiye ile olan adaylık sürecinde de Alman taraftarlar Bundesliga maçlarında çeşitli pankartlar ve protestolarla federasyona ağır eleştiriler yöneltmişti.
Almanya Futbol Federasyonu, yapılan bu harekete nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu.
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