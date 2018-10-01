0553 313 94 23

Almanya'da görülmemiş protesto! Programı bastılar

Almanya’da bir spor programında, seyirciler futbol federasyonunu pankart açarak ve para atarak protesto etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:53
Almanya'da görülmemiş protesto! Programı bastılar

EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğinin açıklanmasına rağmen Alman taraftarlar federasyona olan tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Almanya'da yayın yapan ve seyircilerin de stüdyoda yer aldığı bir spor programında "futbol mafyası federasyon" sloganları eşliğinde sahneye sahte paralar atıldı ve 'rüşvete karşıyız' pankartı açıldı.

Türkiye ile olan adaylık sürecinde de Alman taraftarlar Bundesliga maçlarında çeşitli pankartlar ve protestolarla federasyona ağır eleştiriler yöneltmişti.

Almanya Futbol Federasyonu, yapılan bu harekete nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:53
  1. Almanya
  2. Almanya Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu
    1. 10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu
    2. Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar..
    3. ABD'den çelik ve alüminyum tarifesi..
    4. Ordu'da feci kaza! Traktör ikiye bölündü
    5. İBB Çocuk Meclisi üyeleri Darülaceze..
    6. Isparta'dan çok acı haber! 12..
    7. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a..
    8. Kan uyuşmazlığına dikkat!
    9. Bodrum'da ölü yunus karaya vurdu
    10. Sahte rapor hazırlamışlardı! 100..
    11. Avrupa Birliği konvoyuna saldırı..
    12. Datça'da hortum paniği!
    13. 10 ilde sağlık operasyonu! 100 gözaltı
    14. Anlamı çok büyük! O oda Başkan..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'ten..
    16. Otelde fenalaşan Rus turist hastanede..
    17. Vize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye..
    18. Bursa'da korkunç kaza! 2 kişi hayatını..
    19. Kuyumcudan para çalan hırsız kıskıvrak..
    20. FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”