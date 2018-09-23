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Almanya’da görevden alınan istihbarat başkanına 'özel' görev

Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen'nin İçişleri akanlığında özel danışman olarak atanacağı bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 23:45
Almanya’da görevden alınan istihbarat başkanına 'özel' görev

Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen'nin İçişleri akanlığında "özel danışman" olacağı bildirildi.

Hükümette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) genel başkanları bugün Başbakanlıkta bir araya gelerek, ülkede bir süreden beri tartışılan Hans-Georg Maassen'in gelecekte nerede görevlendirileceği konusunu ele aldı.

CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamda, hükümette bulunan 3 partinin genel başkanının Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen’in gelecekte İçişleri Bakanlığında "özel danışman" olarak görevlendirilmesi konusunda anlaştığını söyledi.

Maassen’in bu görev tanımıyla bir daire başkanı konumunda bakanlıkta çalışacağını söyleyen Seehofer, Maassen’in burada Avrupa ve uluslararası konularla ilgileneceğini kaydetti.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles de yaptığı açıklamada, liderler toplantısında Maassen’in Anayasayı Koruma Başkanlığından alınmasını ve terfi ettirilmemesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Maassen'in İçişleri Bakanlığında "özel danışman" olacağına işaret eden Nahles, koalisyon hükümetinin kamuoyundaki eleştiriyi ciddiye alarak daha önce verilen kararı düzeltebilecek durumda olduğunu gösterdiğini, bunun da iyi bir sinyal olduğunu kaydetti.

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Seehofer ve Nahles geçen hafta Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel ile bir araya gelmiş ve Maassen’in Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığından alınması ve İçişleri Bakanlığında müsteşar olması kararı alınmıştı ancak bu karar kamuoyunda Maassen’in terfi ettirildiği şeklinde yorumlanmasından dolayı 3 lider bugün tekrar toplanarak kararı gözden geçirdi.

Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde bir ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Bunun üzerine koalisyonun ortağı SPD ve muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Maassen'in aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığını belirterek görevden alınmasını istemişti.

Öte yandan, Maassen’in 2015’te birkaç kez AfD'nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ortaya çıkmış, bu görüşmelerde aşırı sağcı partinin, istihbaratın izlediği oluşumların arasında girmemesi için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler verdiği iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 23:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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