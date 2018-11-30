Almanya'da "Gören Gözler" fotoğraf sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde, İstanbul ve Köln'deki gündelik doğal yaşamı yansıtan "Gören Gözler" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Köln Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul-Köln Kardeş Şehir Derneğinin iş birliğiyle açılan sergi, bir süre İstanbul'da ikamet eden Alman fotoğraf sanatçıları Harald Schwertfeger, Wolfgang Rieger ve Holger Schnapp ile kısa süre önce vefat eden Tuna Yılmaz'ın karelerinden oluşuyor.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, açılışta yaptığı konuşmada, iki kentin de çok kültürlü olduğunu ve kültürlerarası iletişime büyük değer verdiğini söyledi.

Bulut, iki şehrin kardeş olmasının 20'nci yılı sebebiyle düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle Türk-Alman toplumu arasındaki dostluğu güçlendirmeye çabaladıklarını vurguladı.

Fotoğraf sanatçıları ve konukların yanı sıra Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen ve İstanbul-Köln Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth'un katıldığı açılış töreni, müzisyen Sabri Uysal'ın eski İstanbul ezgileriyle renklendi.

Sergi yıl sonuna kadar gezilebilecek.