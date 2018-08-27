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Almanya’da 'göçmen ve mültecilere' ırkçı saldırı!

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir kişinin öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde bir grup aşırı sağcılar eylem esnasında yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı. Kent polisinin yetersiz kaldığı olaylarda Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekipler sevk edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:16
Almanya’da 'göçmen ve mültecilere' ırkçı saldırı!

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da bulunduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve “Kaotic Chemnitz” adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı.

GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE SALDIRDILAR

Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yer alan video görüntülerinde, aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırdığı görülüyor

KENT POLİSİ YETERSİZ KALDI

Haberlerde göstericilerin polisin uyarılarına uymadığı, kent polisinin yetersiz kaldığı, bunun üzerine Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekiplerin çağrıldığı anlatılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Chemnitz’te meydana gelen ve görüntülerde yer alan olayların bir hukuk devletinde yeri olmadığını vurguladı.

Bu saldırıları kınadığını belirten Seibert, "Bu tür toplu eylemleri, başka görünümlü olan, başka kökenden gelen insanların kovalanması veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Chemnitz kentinde bu akşam da gösterilerin yapılmasından endişe ediliyor.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişide yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:16
  1. Almanya
  2. aşırı sağcı
  3. saldırı
  4. göçmen ve sığınmacılar

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