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Almanya'da geleneksel Türk el sanatları sergisi

Ulm kentinde düzenlenen sergide Türkiye'nin 81 il ve 7 bölgesinin kendine özgü tarihi, turistik mekanları, kültürel zenginlikleri ve yöresel mutfakları tanıtıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
Almanya'da geleneksel Türk el sanatları sergisi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenen "Türkiye tanıtım etkinliği ve geleneksel Türk el sanatları sergisi" sona erdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ulm Ulu Cami Eğitim Birimi tarafından düzenlenen ve iki hafta süren sergide, Türkiye’nin 81 il ve 7 bölgesinin kendine özgü tarihi, turistik mekanları, kültürel zenginlikleri ve yöresel mutfakları tanıtıldı.

Etkinlikte ayrıca Avrupa'da yetişmiş ebru, hat, çini, minyatür, resim, cam süsleme, dekor ve el işleri sanatçılarının yaptıkları eserler, uygulamalı olarak şekilde sergilendi, sema gösterisi sunuldu.

DİTİB Ulm Ulu Cami Dernek Başkanı Hasan Yıldız, bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlikle camileri ibadetin yanı sıra eğitim ve kültür merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Camilerindeki 20 sınıfta, 20 eğitmenle 574 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Yıldız, "Camimizde, üç yıldan bu yana yeni bir eğitim sistemi ile hafta sonları dini derslerimizi sınıf sisteminde devam ettiriyoruz. Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir eğitim vermek, aynı zamanda doğduğu ve yaşadığı toplumun kültürünü bilen gençler yetiştirmek." dedi.

Caminin eğitim sorumlusu Mustafa Toksoy da sergiyi 52 gönüllüyle düzenlediklerini, gelecek yıllarda ise Almanya'nın 16 eyaletini tanıtan bir sergi açmayı planladıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
  1. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  2. Türk el sanatları sergisi

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