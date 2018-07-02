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Almanya'da flaş gelişme! İstifasını geri çekti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın istifasını geri çektiği öğrenildi

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:50
Almanya'da flaş gelişme! İstifasını geri çekti

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Demokrat Partisi (CSU) arasında yapılan görüşmelerde yasa dışı göçü önleme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

YAŞANAN KRİZ

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmiş, Başbakan Angela Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyordu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:50
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  2. Almanya
  3. Angela Merkel

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