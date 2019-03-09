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Almanya'da FETÖ'ye soğuk duş! Dev proje, 15 Temmuz gerekçesiyle iptal edildi

Almanya'da Dinler Arası Diyalog kapsamında üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin terör örgütü FETÖ'nün projede yer almasını gerekçe göstererek çekilmesi nedeniyle durduruldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:55
Almanya'da FETÖ'ye soğuk duş! Dev proje, 15 Temmuz gerekçesiyle iptal edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) projede yer almasını gerekçe göstererek çekilmesi nedeniyle durduruldu.

Petri Meydanı'nda yapılması planlanan projenin geleceğinin, arsa sahibinin çekilmesiyle "belirsiz bir hal aldığı" ifade edildi.

15 Temmuz'u gerekçe gösterdi

Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi.

Dussmann yaptığı açıklamada, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." dedi.

Berliner Zeitung'da konuyla ilgili yayımlanan haberde, Dussmann'ın Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece "Marjinal Gülen grubunun" katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:55
  1. House of One - Bir Ev projesi
  2. Berlinli girişimci Catherine Dussmann
  3. Almanya
  4. Berlin
  5. FETÖ'ye soğuk duş

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  • Bravo BeBravo Be13 dk önce
    Bunu şu anki akp hükümeti becermiş olabilir mi?

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