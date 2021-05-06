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Avrupa Almanya’da Federal Meclis onayladı: Aşı olanlara özgürlük pazar günü başlıyor!
Avrupa

Almanya’da Federal Meclis onayladı: Aşı olanlara özgürlük pazar günü başlıyor!

Almanya’da Federal Meclis, koronavirüse karşı aşı yaptıran ve hastalığı atlatanlarla ilgili tanınacak hakları onayladı. Pazar gününden itibaren bu kişiler, sosyal temas ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerden muaf tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:58:00 -
Almanya’da Federal Meclis onayladı: Aşı olanlara özgürlük pazar günü başlıyor!

Alman hükûmeti, koronavirüs karşı aşı yaptıran ve hastalığı atlatanlara, temel haklarını iade etme kararı aldı. Federal Meclis’te onaylanan ilgili kararnameye göre bu kişiler için pazar gününden itibaren sosyal temas ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler geçerli olmayacak.

Mağaza ve kuaförlere testsiz girebilecekler

Aşı yaptıran ve hastalığı atlatan kişiler ayrıca mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilecek. Karantina uygulaması da bu kişiler için geçerliliğini kaybedecek. Söz konusu kişiler için maske zorunluluğu ve mesafe kuralı ise aynen devam edecek.

Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor

Öte yandan Almanya’da günlük vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 953 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250 olarak açıklandı. Bir hafta önce ise günlük vakası sayısı 24 bin 736, ölenlerin sayısı ise 264 olarak açıklanmıştı.

 

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