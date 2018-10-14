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Almanya'da facia! Uçak seyircilerin arasına girdi

Almanya'nın Hessen eyaletinde gösteri uçuşu yapan bir uçak kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:55
Almanya'da facia! Uçak seyircilerin arasına girdi

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı. Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:55
  1. Almanya
  2. hessen
  3. uçak kazası

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