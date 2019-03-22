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Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı Pistorius'tan camiye destek ziyareti

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius:- "Toplumların huzurunu bozmak için yapılan bu terör saldırılarının, bu amacına asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni Zelanda'da yaşanan vahşetten dolayı tüm Müslümanların acılarını paylaşıyorum"- Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Stefan Schostok:- "Müslüman dostlarımız size sesleniyorum, sizlere yapılanlar için üzülüyoruz. Sizin kaderiniz bizim kaderimizdir"

22 Mart 2019 Cuma 23:23
Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı Pistorius'tan camiye destek ziyareti

KÖLN (AA) - Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri BakanıBoris Pistorius, geçen hafta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısı nedeniyle Müslümanlarla dayanışma için Hannover'de bir camiyi ziyaret etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hannover Ayasofya Camisi'ne yapılan ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Bakan Pistorius, yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pistorius, "Toplumların huzurunu bozmak için yapılan bu terör saldırılarının, bu amacına asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni Zelanda'da yaşanan vahşetten dolayı tüm Müslümanların acılarını paylaşıyorum." dedi.

Ziyarete katılan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Stefan Schostok ise bugün burada bulunan Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların üç dinin dayanışmasını gösterdiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Schostok, "Nefret, şiddet ve insanlık dışı davranışların şehrimizde yeri yoktur. Şehrimizde birlikte barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Müslüman dostlarımız size sesleniyorum, sizlere yapılanlar için üzülüyoruz. Sizin kaderiniz bizim kaderimizdir." diye konuştu.

Ziyarete ev sahipliği yapan Aşağı Saksonya Şurası Başkanı Recep Bilgen ise yaşanan terör olayı sonrasında kendilerini ziyaret eden konuklara teşekkür etti.

Bilgen, "Tek bir sesle konuşmalıyız ve nefretin bizim aramızda bir yeri olmadığını açıkça belirtmeliyiz. Çünkü hepimiz toplumun bir parçasıyız. Sonuç itibarıyla hepimiz tüm farklılıklarımızla sadece insanız. Bu nedenle, toplumumuzun bölünmesine, ırkçılığa, antisemitizme ve İslamofobiye karşı hep birlikte savaşmalıyız. Tüm insanlar karşısında ortak değerlerimizi, barışı ve saygıyı, hangi ırktan, din ya da inanca inanırsak inanalım, savunmalıyız." ifadesini kullandı.

Camiye yapılan ziyarete ayrıca Aşağı Saksonya Eyaleti Yeşiller Partisi Grup Başkanı Landtag Piel, Eyalet Hükümeti Entegrasyon Sorumlusu Doris Schröder-Köpf, Protestan kilisesi, Yahudi cemaati temsilcileri, cami derneği yöneticileri ile cami cemaati katıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:23
  1. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius

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