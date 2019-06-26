Almanya’da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisinin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde Ermeni soykırımı anısına anıt yaptırma kararı alması, Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi.

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisi 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde soykırımı anısına anıt yaptırma kararı aldı. Meclisin kararı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi. Belediye meclisi tarafından alınan kararın yeni düşmanlıklara zemin hazırlayacağına, barış içinde yaşamak isteyenlerin arasına düşmanlık tohumları ekileceğine dikkat çeken HTDIP üyeleri, Pohlheim belediye binası önünde toplanarak yapılan yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledi.

HTDIP Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt tarafından belediye binası önünde okunan metinde, alınan kararın herhangi bir tarihi ve hukuki boyutu olmadığı, kin, nefret ve düşmanlığa hizmet ettiği belirtildi. Tarihte yaşanan hadiseler hakkında belediye meclislerinin alacağı kararlarla hüküm verilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Tek taraflı olarak alınan bu karar doğrultusunda oluşacak düşmanlıklar neticesinde Yeni Zelanda’da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hristiyanlara ve ABD’de Yahudilere saldırılar körüklenmektedir. Soykırım demek ateşe yağ dökmek gibidir, Müslümanlara düşmanlığı arttıracaktır. Toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirecektir. Alınan bu karar milyonlarca Türkü dışlayacak, toplumsal barışı zedeleyecek, yıllardır oluşturulması istenen uyum engellenmiş olacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Yeni düşmanlıkların olmasını istemiyoruz. Pohlheim Belediyesinin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz" denildi.