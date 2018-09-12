Almanya'da Erdoğan alarmı! Harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Bundesliga'yı allak bullak etti.

Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre Angela Merkel'le görüşmek için Berlin'e gidecek olan Erdoğan'ın ziyareti, 28 Eylül'de oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih maçının ertelenmesine neden olabilir.

"MAÇ İLERİ BİR TARİHE ALINABİLİR"

Gazeteye konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınmasının gündemde olduğunu ve bu nedenle Hertha Berlin-Bayern Münih maçının da daha ileri bir tarihe alınabileceğini söyledi.

Erdoğan, 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Devletler'den dönüşünde ise Almanya'yı ziyaret edecek. (Fanatik)