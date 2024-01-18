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Avrupa Almanya'da enflasyon yüzde 5,9 oldu
Avrupa

Almanya'da enflasyon yüzde 5,9 oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-18 13:16:00 -
Almanya'da enflasyon yüzde 5,9 oldu

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023'te yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti. Buna göre, ülkede TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Almanya'da enflasyon 2023'te ise yıllık bazda yüzde 5,9 olurken, 2022'deki yüzde 6,9 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Ülkede geçen yıl gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 12,4 artışla keskin bir sıçrama gösterdi, enerji ürünleri fiyatları yüzde 5,3 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 oldu. Çekirdek enflasyon 2022'deki yüzde 3,8 seviyesine göre yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılki fiyat artışlarının 2022'deki rekor seviyenin altında gerçekleştiğini belirterek, "Ancak enflasyon neredeyse yüzde 6 ile hala yüksek bir seviyede. Gıda fiyatları geçen yıl yıllık bazda keskin artışlar gösterdi. Önceki yılda olduğu gibi, enerji fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı ve çoklu krizlerden etkilendi." ifadelerini kullandı.
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