  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerin bazıları açıldı; kente su verildi

İmamoğlu ve adamlarından skandal hareket! Devlet burada diyen depremzede kadının yüzüne tükürdüler

Bakanlık duyurdu: Deprem bölgelerinde kritik gelişme

İngiliz sismolog depremin büyüklüğünü böyle açıkladı Maraş depremi İngiltere’yi ikiye bölerdi!

Türkiye'ye deprem için yönlendirilen ABD uçak gemisi için kritik uyarı: Herkes teyakkuzda olsun

Yunan profesörden dehşete düşüren yorum! Hayatımda böyle bir şey görmedim

'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...

Deprem bölgesindeki cezaevinde firar girişimi! Ölü ve yaralılar var

Depremi fırsat bildiler! DEAŞ'lı teröristler hapisten kaçtı

Deprem enkazından çıkarıldığı iddia edilmişti! Hatayspor'lu Atsu'dan kötü haber
Avrupa Almanya'da enflasyon yükseldi
Avrupa

Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya`da geçen yılın aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7`ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 12:03:00 -
Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2022'de yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşti. Piyasa tahminleri, söz konusu verinin yüzde 8,9'a yükseleceğine işaret ediyordu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Destasis tarafından Almanya'nın enflasyon verilerine ilişkin yapılan düzenli revizyonlar kapsamında ocak ayı itibarıyla baz yılın 2020'ye taşındığı ve hesaplamalarda bunun dikkate alındığı bildirildi.

Almanya'da Müslümanlar ayaklandı!
Almanya'da Müslümanlar ayaklandı!

Dünya

Almanya'da Müslümanlar ayaklandı!

Yunanistan, İtalya ve Almanya'da yardım kampanyaları başlatıldı
Yunanistan, İtalya ve Almanya'da yardım kampanyaları başlatıldı

Aktüel

Yunanistan, İtalya ve Almanya'da yardım kampanyaları başlatıldı

Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi
Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Gündem

Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23