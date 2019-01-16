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Almanya'da enflasyon 2018'de yüzde 1,9 oldu

Almanya'da 2018'de yıllık enflasyon yüzde 1,9 oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
Almanya'da enflasyon 2018'de yüzde 1,9 oldu

Almanya'da enflasyon geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 1,9'a yükseldi.

Geçen yıl enflasyonda yaşanan hafif yükselişte, enerji fiyatlarının etkisi görüldü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış 2018’de bir önceki yıla kıyasla azaldı ve yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Ülkede gıda fiyatları da 2018'de bir önceki yıla kıyasla önemli oranda yükseliş kaydetti. Bu dönemde yüzde 2,5 artan gıda fiyatlarının, genel enflasyon üzerinde güçlü bir yükseliş etkisi oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da 2018’de yıllık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Almanya’da enflasyon, aralıkta ise aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,7 olarak belirlendi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi aralıkta da enflasyon oranı üzerinde önemli etkisi oldu. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da aralıkta yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu.

Ham petrol varil fiyatı 3 Ekim’de 86,74 doları gördükten sonra yüzde 30'dan fazla gerileyerek, 60 dolar seviyelerine indi. Bu da Almanya gibi enerji ithal eden ülkelerde enflasyonu düşürücü etkisi yaptı.

Öte yandan ECB sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi için yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
  1. Almanya
  2. aralık
  3. Enflasyon

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