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Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü Türk filmine verildi

18. Berlin The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı film, "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü

10 Mart 2019 Pazar 10:14
Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü Türk filmine verildi

BERLİN (AA) - Almanya'da düzenlenen yılın en iyi turizm filmi yarışmasında, yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı ve Graphx ajansının hazırladığı film birinci oldu.

Graphx ajansının hazırladığı turizm filmi, 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 18. The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü.

Graphx ajansının sahibi Necdet Alkandemir, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Türkiye'ye böyle bir ödül götürmekten dolayı mutluyuz. Çin, İspanya, İtalya, Dubai'den gelen filmler rakiplerimizdi. Bu filmler arasında ödül almaktan dolayı gururluyuz.'' dedi.

Bu ödülle Türk turizmine katkıda bulunduklarını ifade eden Alkandemir, film için 75 kişilik bir ekibin görev yaptığını kaydetti.

Alkandemir, filmin yönetmenliğini ve yazarlığını, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı için çekmiş olduğu "Home of Turquoise" filmiyle 2017’de dünyanın en iyi turizm filmi büyük ödülünün yanı sıra çok sayıda ödül alan Dağhan Celayir’in yaptığını belirterek filmin, başlangıcından bitimine, araştırmalar da dahil olmak üzere 3 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlandığını vurguladı.

Necdet Alkandemir, filmin, anların anılara dönüşmesini ve kıymetinin anlaşılmasını şiirsel bir dille ele aldığını ve müziğinin İngiliz Marios Takoushis tarafından bestelendiğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:14
  1. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı
  2. En iyi reklam filmi

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