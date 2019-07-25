0553 313 94 23

Almanya'da emekli korgeneral aşırı sağcı partiden aday olacak

Emekli Korgeneral Joachim Wundrak'ın, aşırı sağcı AfD partisinden Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı duyuruldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:40
Almanya'da emekli korgeneral aşırı sağcı partiden aday olacak

BERLİN (AA) - Alman ordusundan emekli Korgeneral Joachim Wundrak, ekimde yapılacak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden aday olacak.

AfD Hannover Teşkilatı Başkan Yardımcısı Reinhard Hirche, Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı seçimleri için böyle bir aday bulduklarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Wundrak da ülkenin geleceğiyle ilgili sorumluluk alma bilinciyle AfD'ye üye olduğunu belirtti.

Haberde, son olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri Hava Operasyonları Merkezi Komutanlığı görevinde bulunan ve geçen yıl emekliye ayrılan Wundrak'ın, 7 Ağustos'ta yapılacak toplantıda AfD'den resmen aday gösterileceği ve parti içinde adaylık için rakibi bulunmadığı kaydedildi.

Alman Ordusunda 44 yıl hizmet veren Wundrak, Bosna Hersek ve Afganistan'da da önemli görevler üstlenmişti.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

- Aşırı sağcı partide çok sayıda eski asker bulunuyor

Aşırı sağcı AfD'de çok sayıda eski askerin bulunması dikkati çekiyor.

AfD'nin Federal Mecliste 91 milletvekilinden 11'i eski askerlerden oluşurken, 35 bin parti üyesinden 2 bin 100'nün de asker kökenli olduğu tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:40
  1. Almanya
  2. asker
  3. aşırı sağcı AfD partisi
  4. Joachim Wundrak
  5. seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor’un golcüsü Kömürspor’un gündeminde
    1. Trabzonspor’un golcüsü Kömürspor’un..
    2. Salihli OSB’deki çalışmalar hakkında..
    3. Kantinciler “okul gıdası"na hazır
    4. Hasmını pompalı tüfekle kovaladı
    5. Milletvekili Toprak, STK..
    6. Tedavisi yapılan "Çayır delicesi"..
    7. Kastamonu’da alacak verecek kavgası: 1..
    8. CHP çalıştayı için hazırlıklar..
    9. Suudi Arabistan-ABD ortak askeri..
    10. "2002'den bu yana en büyük indirim"
    11. Akdeniz'de göçmen faciası
    12. Menemenspor'a Arnavut kaleci
    13. Hayırsever vatandaştan muhtaçlara..
    14. “Yalnız Değilsiniz" projesi
    15. Yeşilyurt’ta tarım arazilerinin ulaşım..
    16. Futbol: Hazırlık maçı
    17. Kadınlar plajı açıldı
    18. Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında..
    19. Apar topar iptal etti! Tutuklanma..
    20. Kaş’ta çıkan anız yangını korkuttu
    21. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’den..
    22. EYOF 2019’da milli judocu Özlem Yıldız..
    23. Türkiye drone şampiyonası Kapadokya’da..
    24. Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisini..
    25. Yaralı bulunan bozkır kartalı tedavi..
    26. "FESTA 2200 Bisiklet Festivali" başladı
    27. FETÖ'den gözaltına alınan havacılara..
    28. Van’ın 7 bin yıllık tarihi ortaya..
    29. Sarız’da tabanca ve tabanca imalatında..
    30. Başkan Altun, vatandaşları mutlu..
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Bulgaristan'ı da korku sardı! S-400'ler 20 dakikada tüm uçakları...
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı