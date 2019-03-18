0553 313 94 23

Almanya'da elektrikli otomobil bataryası üretimi için 30 şirket başvurdu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier:- "Elektrikli arabaların batarya hücrelerinin üretimi için devlet yardımlarından faydalanmak üzere 30 şirket başvurdu"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:29
Almanya'da elektrikli otomobil bataryası üretimi için 30 şirket başvurdu

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesinde elektrikli arabaların batarya hücrelerinin üretimi için devlet yardımlarından faydalanmak üzere 30 şirketin başvurduğunu belirtti.

Altmaier, yaptığı açıklamada, batarya hücrelerinin üretimi için devletin vereceği teşviklerden yararlanmak için 30 şirketin başvurduğunu duyurdu.

Altmaier, batarya hücrelerinin Almanya'da üretimi konusunda şirketlerin talepleri için "Talep beklentilerimizi çok aştı." dedi.

Başvuran şirketler arasında Volkswagen, BMW, BASF ve Varta da bulunuyor.

Alman Bakan Altmaier, Avrupa'da büyük ölçekli batarya üretimi için Fransa ve Polonya gibi diğer ülkelerle görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu konuda özel sektör konsorsiyumlarını da destekleyeceklerini belirtmişti.

Altmaier, Alman hükümetinin, batarya hücrelerinin Almanya’da üretimi için 1 milyar avro ayırdığını açıklamıştı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Batarya hücresi üretimine Almanya'da 2021'de başlanması bekleniyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Avrupa’da elektrikli arabalar için batarya hücreleri üretimine yönelik devlet yardımları için Avrupa Komisyonu onayı gerekiyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:29
  1. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier
  2. elektrikli otomobil bataryası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
    1. Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan..
    2. Venezuela'dan 'Rusya' hamlesi!
    3. Bakan Kurum: "CHP döneminde..
    4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarın..
    5. "Bu bir savaş değil, seçim"
    6. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına..
    7. "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi..
    8. Almanya'da elektrikli otomobil..
    9. BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
    10. Yeni Zelanda'daki terör kurbanları..
    11. "Milletin önüne çıkardığımız..
    12. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye..
    13. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    14. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    15. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    16. Libya milli maç için 3 bin..
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    18. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    19. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    20. Della Miles ziyaret için geldiği..
    21. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    22. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    23. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    25. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    26. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    27. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    28. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    29. Mersin'de sahte para operasyonu
    30. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun