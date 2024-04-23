Almanya’da elektrik pahalı

Karşılaştırma portalı Verivox'un yaptığı araştırmaya göre, 147 ülkede elektrik fiyatları karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Almanya'da kilovat başına ortalama 32,8 sent ödendiği ortaya çıktı. Bu rakam, Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan 23,98 sentin oldukça üzerinde bulunuyor. Araştırmada ayrıca, satın alma gücünün de dikkate alındığı ve enerji krizi öncesine göre fiyatların arttığı belirtildi.