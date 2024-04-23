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Avrupa Almanya’da elektrik pahalı
Avrupa

Almanya’da elektrik pahalı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 07:42:00 -
Almanya’da elektrik pahalı

Karşılaştırma portalı Verivox'un yaptığı araştırmaya göre, 147 ülkede elektrik fiyatları karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, Almanya'da kilovat başına ortalama 32,8 sent ödendiği ortaya çıktı. Bu rakam, Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan 23,98 sentin oldukça üzerinde bulunuyor. Araştırmada ayrıca, satın alma gücünün de dikkate alındığı ve enerji krizi öncesine göre fiyatların arttığı belirtildi.

Karşılaştırma portalı Verivox, 147 ülkede elektrik fiyatını karşılaştırdı. Çıkan sonuç Almanya'da kilovat başına ortalama 32,8 sent ödendiğini, bu rakamın Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan 23,98 sentin bir hayli üzerinde olduğunu gözler önüne serdi. Satın alma gücünün de hesaplandığı araştırmada, enerji krizi öncesine kıyasla fiyatların arttığı belirtildi.

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