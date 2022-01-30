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Avrupa Almanya'da ekonomik kriz derinleşiyor! Beklentilerin üzerinde daraldı!
Avrupa

Almanya'da ekonomik kriz derinleşiyor! Beklentilerin üzerinde daraldı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verileri Omicron varyantının ekonomik aktiviteye zarar verdiğini ve Alman ekonomisinin 2021 yılı dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde daraldığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 10:36:00 -
Almanya'da ekonomik kriz derinleşiyor! Beklentilerin üzerinde daraldı!

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 daraldı. Beklentiler yüzde 0,3-0,5 daralma olacağı yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

2021 yılının tamamında düzeltilmiş verilerle GSYH yüzde 2,8 büyüdü.

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